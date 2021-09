Si è chiusa con 320 tessere sottoscritte la prima settimana di campagna abbonamenti della Consar R.C.M. per il prossimo campionato di SuperLega, che prenderà il via domenica 10 ottobre.

Da lunedì 27 settembre, la sottoscrizione degli abbonamenti sarà aperta a tutti, fino ad esaurimento delle 500 tessere disponibili: un numero reso necessario dall’attuale percentuale, il 35%, di capienza prevista dalle attuali normative, e dall’esigenza di lasciare una quota per la tifoseria ospite e per chi vorrà pagare di volta in volta. L’abbonamento sarà valido per 11 partite casalinghe di campionato: è esclusa la cosiddetta “Giornata giallorossa”, che la società ha individuato nel match del 21 novembre 2021 contro la Sir Safety Conad Perugia.

E’ possibile sottoscrivere gli abbonamenti al PalaCosta da lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 e il sabato dalle 9 alle 11.

Questo il costo degli abbonamenti e dei biglietti singoli

Tribuna Vip:

– vecchi abbonati 220 euro

– nuovi abbonati 240 euro

– ridotto 220 euro

Il costo del singolo biglietto per questo settore è di 25 euro (ridotto 22 euro) esclusa la giornata giallorossa.

Gradinata:

– vecchi abbonati 135 euro

– nuovi abbonati 150 euro

– ridotto 135 euro

Il costo del singolo biglietto per questo settore è di 16 euro (ridotto 13 euro), esclusa la giornata giallorossa.

Abbonamenti speciali

Per i sostenitori associati a Rvs 120 euro

Under 12 Vip 140 euro

Under 12 Gradinata 70 euro. Il biglietto di ingresso fino ai 12 anni è di 9 euro, esclusa la giornata giallorossa.