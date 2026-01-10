Archiviato il girone d’andata, chiuso con gli stessi punti (28) conquistati la stagione precedente, la Consar Ravenna affronta con la trasferta a Porto Viro la fase discendente del campionato di A2 Credem Banca. Le tre sconfitte di fila non hanno fiaccato l’entusiasmo e la fiducia della truppa di Antonio Valentini né cambiato le convinzioni e gli obiettivi del gruppo ravennate, pronto a ripartire per provare a chiudere la regular season nella migliore posizione possibile. Domani alle 16 (arbitrano Giorgia Adamo e Fabio Sumeraro di Roma, diretta streaming gratuita su DAZN e differita martedì 13 alle 15 sul canale 78 di TeleRomagna), la Consar sfida al Palasport della cittadina veneta l’Alva Inox 2 Emme Service, a usa volta reduce da tre ko di fila con un punto conquistato. Il sestetto polesano è guidato dallo scorso 12 novembre dal ravennate Matteo Bologna, promosso head coach, che nella stagione 2020/21 ha condiviso con Valentini il ruolo di assistente nello staff tecnico. Porto Viro ha chiuso l’andata con 10 punti, con cinque lunghezze di distacco dalla zona salvezza. E per arrivare all’obiettivo della permanenza in categoria, nella quale milita da cinque annate, si è affidato a Jan Klobucar, schiacciatore sloveno, classe 1992, tre volte vicecampione d’Europa con la nazionale del suo Paese, alla terza esperienza in Italia dopo quelle vissute a Piacenza nell’annata 2028/19 e a Fano nella passata stagione.

A parlare in casa ravennate alla viglia di questo match è questa volta l’opposto Hristiyan Dimitrov, atteso tra i protagonisti. “Come tutte le partite di questo campionato, ci attende un match difficile e complicato. Non dobbiamo commettere l’errore di pensare che sia più facile perché Porto Viro è penultimo: abbiamo visto che in questa A2 non si può dare nulla per scontato, penso a Cantù, ultimo, che ha battuto Prata, primo in classifica. Porto Viro è una buona squadra, e la sua classifica non ne rispecchia il valore. Ci aspettiamo un avversario che lotterà su ogni pallone, con grinta e con il coltello tra i denti perché per loro adesso ogni partita è importante per prendere i punti necessari a salvarsi. Noi, invece, dobbiamo tornare a vincere, riprendere il nostro cammino e ritrovare le certezze del nostro gioco”.

Goi e compagni non hanno fatto drammi dopo le tre sconfitte consecutive patite e in settimana si è notato la stessa grande dedizione in allenamento e l’identica applicazione. La conferma arriva da Dimitrov. “L’umore della squadra è buono, lavoriamo come sempre, come abbiamo fatto quando abbiamo vinto otto partite di fila e come facciamo adesso che ne abbiamo perse tre: due molto difficili a Prata e Pineto e una in casa al tie-break con Fano. Siamo un gruppo giovane, con un allenatore che spinge ogni giorno in allenamento per portare la squadra a una crescita continua. Proseguiamo sulla strada tracciata. Abbiamo chiuso il girone d’andata con 28 punti al terzo posto, in linea con l’andata dello scorso campionato. Dobbiamo continuare ad allenarci con intensità e impegno e avere fiducia nelle nostre qualità. Torneremo a vincere. Abbiamo fatto un buon girone di andata, ora vogliamo ripeterci e, se possibile, migliorare nel girone di ritorno”.