Dopo tre partite per il vertice della classifica, contro Siena, Prata e Porto Viro, questa volta la capolista Consar deve affrontare il classico testa coda, ovvero la sfida contro l’ultima, la neopromossa OmiFer Palmi, che fin qui ha ottenuto due punti, frutto di un unico successo maturato al tie-break, in casa contro Macerata. Per la sesta giornata del girone d’andata del campionato di A2, al Palasport Mimmo Surace di Palmi si gioca alle 16 (diretta streaming su Volleyballworld.tv e differita martedì 5 alle 15 sul canale 78 di TeleRomagna) e per Goi e compagni si chiude un periodo scandito da 4 partite in 13 giorni. “Non posso negare che le due ultime partite con Prata e Porto Viro, in cui abbiamo complessivamente giocato per 5 ore, abbiano determinato un rilevante dispendio di energie fisiche e nervose – ammette il coach della Consar, Antonio Valentini – alle quali aggiungiamo adesso le fatiche di una trasferta lunga, che chiude una settimana di gioco con pochi allenamenti. Però vedo i ragazzi carichi, motivati, sempre ben disposti al lavoro e al sacrificio per cui sono convinto che faremo una bella gara anche a Palmi, dove puntiamo a raccogliere altri punti per chiudere al meglio questo intenso periodo agonistico. Al di là del primato, in questa fase della stagione è molto importante alimentare la classifica”.

Quella contro la compagine calabrese, allenata da Andrea Radici, 58enne tecnico umbro che dopo una lunga carriera nella sua regione, si è spostato a Piacenza, Fano ed ora è alla terza annata a Palmi, è una partita molto attesa proprio da coach Valentini, nato a Vibo Valentia, che dista da Palmi una sessantina di chilometri. “Torno a respirare aria di casa, ad abbracciare la mia terra – ammette – e per me tornare in Calabria è sempre un piacere. La Pallavolo Franco Tigano è una realtà piuttosto nuova, che con il salto in A2 è diventata la squadra di punta del movimento pallavolistico maschile calabrese, che può contare in A3 su Reggio Calabria, altra realtà giovane ed emergente. Troveremo un ambiente caldo e pieno di entusiasmo e una squadra che, oltre ad avere cambiato qualcosa nel suo assetto tattico, metterà in campo tutto quello che ha per renderci la partita difficile. Al suo primo anno di A2 vorrà mantenere la categoria e lotterà per questo traguardo in ogni partita: servirà una grande prestazione da parte nostra. Del resto, abbiamo visto in queste prime giornate che non ci sono avversari arrendevoli o partite più facili di altre, per cui dovremo prestare molta attenzione”.

Partita attesa anche da Felipe Benavidez che ha disputato a Ravenna buona parte dell’annata scorsa e pronto domani a indossare i panni dell’ex: per lui finora, con la maglia dell’OmiFer, 55 punti in 5 partite, con l’apice dei 18 messi a segno due gare nel match vittorioso contro Macerata.

Arbitreranno questo incontro, il primo in assoluto tra le due città e squadre, Cesare Armandola di Voghera e Barbara Manzoni di Lecco, che dirige una gara della Consar per la prima volta.