La Conad Olimpia Teodora torna dall’esordio stagionale a Cutrofiano con una sconfitta per 3-1. Le ragazze ravennati lottano con grinta, ma non riescono a strappare un punto anche a causa di un avvio difficile e contratto, in cui ha influito anche l’emozione dell’esordio.

Le Leonesse cedono i primi due set a causa di qualche passaggio a vuoto di troppo, al cospetto di una squadra che, anche grazie al match già disputato e vinto 7 giorni fa, si dimostra più rodata e costante. L’ottima reazione del terzo set non risulta invece sufficiente, perché nel quarto un nuovo black out nella fase centrale del set costa la partita a Ravenna.

La partita

Al fischio d’inizio Coach Simone Bendandi manda in campo il sestetto titolare con Morello, Piva, Guidi, Torcolacci, Guasti, Kavalenka e Rocchi libero. L’avvio è equilibrato e il primo break è della Conad, che si porta avanti 6-8 grazie a Torcolacci, a segno in attacco e a muro. Le padrone di casa reagiscono e pian piano trovano pareggio e sorpasso, allungando fino al 15-12. La reazione ravennate targata Piva e Kavalenka vale il 15 pari, ma un altro break di Cutrofiano chiude il set, con le pugliesi che scappano sul 20-16 e chiudono il primo set per 25-19.

L’Olimpia Teodora parte bene anche nel secondo parziale (5-7), ma nuovamente le padrone di casa rovesciano in pochi punti la situazione sul 13-9. Cutrofiano non concede più la possibilità di rimontare, allungando fino al 20-12 e portandosi a casa anche il secondo set per 25-14, nonostante i 5 punti nel parziale di Kavalenka per Ravenna.

Le vera reazione ospite arriva nel terzo set che, dopo gli ingressi di Bernabè e Assirelli, parte 1-6 in favore della Conad. Le Leonesse non si guardano più indietro, doppiano le avversarie sull’8-16 e allungano ancora fino al 9-22, prima di chiudere il parziale per 11-25, trascinate dai 5 punti di Guasti e i 4 di Assirelli.

Nel quarto set Ravenna prova a continuare da dove si era fermata e, grazie a 3 punti di Piva e 2 di Guasti e Bernabè si porta avanti 8-12. Sul 9-13 però un altro black out permette a Cutrofiano un super parziale di 8-0 che rovescia i conti fino al 17-13. La Conad non riesce più a trovare lo spunto per reagire e le padrone di casa chiudono il parziale per 25-20 e il match sul 3-1.

Il post-partita

“Come mi aspettavo – commenta Coach Simone Bendandi – la nostra prestazione è stata altalenante. L’emozione dell’esordio e la mancanza di ritmo partita ci è costata cara all’inizio e nei primi due set non siamo riusciti a esprimerci al meglio, subendo qualche passaggio a vuoto di troppo. Nel terzo le ragazze sono riuscite a scrollarsi di dosso un po’ di ruggine e reagire, anche grazie a chi entrando dalla panchina si è fatto trovare pronto. Purtroppo nel quarto set abbiamo avuto un altro calo nella parte centrale e le nostre avversarie sono state brave a mentenere un livello di gioco più costante”.

Torniamo a casa con una buona lezione, che ci deve servire per continuare a lavorare duramente in palestra. Siamo un gruppo giovane e c’è bisogno di avere pazienza perché è normale che alle ragazze serva un po’ di tempo per conoscersi bene e trovare i giusti automatismi. Oggi ci sono state delle situazioni che mi hanno fatto arrabbiare, ma abbiamo grandi margini per crescere e dal punto di vista tecnico ho visto buone cose”.

Il tabellino

Cuore di Mamma Cutrofiano – Conad Olimpia Teodora Ravenna 3-1 (25-19 25-14 11-25 25-20)

Cutrofiano: Ferrara (L), Avenia 4, De Vitofranceschi (L), Panucci 14, Quarchioni 15,M’Bra 12, Menghi 6, Rizzieri, Salviato, Morciano, Caneva 8. N.e.: Tarantino, Gorgoni. All.: Antonio Carratù. Ass.: Simone Giunta.

Muri 14, ace 5, battute sbagliate 8, errori ricez. 4, ricez. pos 46%, ricez. perf 26%, errori attacco 10, attacco 34%.

Ravenna: Morello, Piva 12, Bernabè 5, Assirelli 7, Monaco, Guidi 3, Torcolacci 5, Guasti 12, Kavalenka 11, Rocchi (L). N.e.: Poggi, Giovanna. All.: Simone Bendandi. Ass.: Dominico Speck.

Muri 6, ace 4, battute sbagliate 9, errori ricez. 5, ricez. pos 45%, ricez. perf 23%, errori attacco 14, attacco 31%.

Arbitri: Marco Colucci e Alessandro Pietro Cavalieri

La classifica

Megabox Vallefoglia 6, Omag San Giovanni In Marignano 5, Cuore di Mamma Cutrofiano 5, CBF Balducci HR Macerata 3, Volley Soverato 3, CDA Talmassons 1*, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 1, Conad Olimpia Teodora Ravenna 0*, Itas Città Fiera Martignacco 0.

*Una partita in meno

Prossimo turno

Conad Olimpia Teodora Ravenna – Volley Soverato, domenica 4 ottobre, ore 17, PalaCosta (Ravenna)