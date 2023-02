La Fenix si aggiudica il derby con il Russi Volley per 3-1 chiudendo nel migliore dei modi una settimana all’insegna degli infortuni. Gorini, Goni e Solaroli erano assenti per problemi fisici e tante giocatrici erano reduci dall’influenza, ma nonostante ciò la squadra ha giocato un’ottima partita mostrando nuovamente quel carattere che l’aveva contraddistinta nel girone d’andata. Da segnalare il debutto di Ramponi, arrivata dalla formazione di serie D, che ha esordito alla fine del terzo quarto.

“Sono molto contento e ringrazio le ragazze per la grande vittoria ottenuto grazie alla forza del gruppo – sottolinea coach Angelo Manca -. Stiamo vivendo un periodo complicato e venivamo da una settimana dove agli infortuni si sono sommati i problemi dovuti all’influenza e quindi questa partita poteva essere molto difficile. Le ragazze hanno però mostrato il cuore e questa è davvero una vittoria voluta fortemente. Quando si hanno queste motivazioni riescono molto bene anche i fondamentali di gioco e non è un caso che ci sono stati più ace che errori in battuta e anche le battute che non sono andate a segno sono state efficaci.

Questa vittoria è importante per la classifica perché il Russi poteva raggiungerci in classifica e con questo scontro diretto diretto dovremmo avere ottenuto un buon margine di vantaggio su di lei, ma non possiamo permetterci di abbassare la concentrazione nelle prossime gare”.

Nel prossimo turno la Fenix giocherà sabato 4 marzo alle 20.30 in casa del Flamigni Panettone Forlì.

Fenix Faenza – Russi Volley 3-1 (25-22; 25-14; 21-25; 25-13)

FAENZA: Alberti 15, Goni ne, Bertoni 10, Solaroli ne, Ramponi, Scardovi, Betti 13, Emiliani ne, Baldani 5, Spada 13, Seganti (L1), Ronchi (L2), Guardigli, Maines 11. All.: Manca

RUSSI: Cavallari 7, Giuliani (L1), Orioli, Taglioli 6, Cornacchia 5, Martuzzi 10, Zama 1, Guerrini 4, Bellettini 1, Francesconi 7, Zanotti ne, Montanari. All.: Randi

ARBITRI: Ceroni – Marocci

NOTE. Punti in battuta: FA: 10, RU: 6; Errori in battuta: FA: 8, RU: 7; Muri: FA: 8, RU: 4