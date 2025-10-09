Con l’allenamento congiunto di domani pomeriggio, venerdì 10 ottobre, al Pala Costa (il riscaldamento avrà inizio alle 18), si chiude il ciclo di test pre-campionato della Consar Ravenna. Dopo avere saggiato le proprie qualità al cospetto di tre avversarie che ritroverà in campionato, Emma Villas Codyeco Lupi Siena, Essence Hotels Fano e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, ottenendo nell’ordine due pareggi per 2-2 e un successo per 3-1, questa volta la squadra di Valentini sfida una formazione di A3, l’ErmGroup Altotevere San Giustino.

Anche il team umbro è al suo ultimo collaudo prima del via del campionato, fissato il 19 ottobre. I cinque allenamenti congiunti hanno visto il sestetto di Marco Bartolini, alla quinta stagione sulla panchina dell’Altotevere, ottenere due pareggi per 2-2 nelle due sfide “andata e ritorno” contro il Terni e due sconfitte in trasferta 3-1 a Macerata e 4-0 a Siena. Il quinto test, in casa contro il Club Arezzo, formazione di B, è stato disputato per due set con rotazioni fisse per provare le due situazioni classiche che caratterizzano la partita: il cambio palla e la fase break, mentre gli atri due parziali, se li è aggiudicati Arezzo.

“E’ un test importante perché ci avvicina all’inizio del campionato – è la riflessione del centrale Filippo Bartolucci – e dobbiamo essere pronti a mostrare il nostro gioco e ciò per cui abbiamo lavorato in questo periodo di preparazione. E’ una prova generale, che ci deve aiutare a capire a che punto siamo fisicamente e tecnicamente”.

Nell’organico umbro spicca la presenza del libero Leonardo Chiella che, giusto tre annate fa, si è affacciato nel volley dei grandi con la sua esperienza a Ravenna, per poi passare la stagione scorsa a Bologna e quest’anno approdare all’Altotevere.

Lo staff tecnico ravennate si aspetta un ulteriore salto in avanti sul piano dell’atteggiamento, della condizione fisica, dell’intesa e dei meccanismi di gioco, in vista della prima in A2 al Pala de Andrè contro Porto Viro, mentre San Giustino, inserito nel girone bianco della A3, esordirà il 19 ottobre a Belluno.

“La squadra sta lavorando molto bene. C’è grande affiatamento – conferma Bartolucci – e questi sono i giorni in cui stiamo spingendo molto per arrivare a presentare il nostro miglior livello di gioco”.

Il centrale marchigiano non nasconde la sua gioia per essere tornato a vestire la maglia della Consar. “Il mio ritorno a Ravenna è stato bellissimo. E sono molto felice di essere tornato qua. Ho ritrovato una società organizzata e uno staff perfetto, che sa metterci nelle condizioni di lavorare al meglio per farci trovare pronti. Ma ho ritrovato anche un gruppo di ragazzi predisposti al lavoro in palestra, condizione essenziale per reggere l’urto di questo campionato che anche quest’anno si annuncia tosto e molto competitivo”.