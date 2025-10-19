Il My Mech Cervia Volley firma un capolavoro lontano dalle mura amiche, riscattando con gli interessi la sfortunata prima giornata e imponendosi con autorità nel campionato nazionale di Serie B2, Girone G! Le ragazze di coach Andrea Simoncelli hanno espugnato il campo della Lardini Filottrano con una prestazione impeccabile, archiviando la pratica con un netto e inappellabile 0-3 (20/25, 16/25, 20/25). Che dimostrazione di forza, che carattere e che gioia incontenibile per questo risultato!

L’avvio di campionato era stato segnato da un esordio casalingo sfortunato, conclusosi con una sconfitta al tie-break (2-3) che aveva lasciato un punto ma anche tanta amarezza. Oggi, il Cervia ha risposto con la grinta e la determinazione delle grandi squadre, mostrando una crescita esponenziale in tutti i fondamentali. La vittoria, meritata e convincente, ha regalato al club i primi tre punti pieni della stagione.

L’Analisi della Gara: Il Servizio e la Difesa Fanno la Differenza

Fin dal fischio d’inizio, è stato chiaro che il My Mech era sceso in campo con un piglio diverso. Nel primo set, il Cervia ha tenuto testa alle avversarie, capitalizzando sugli errori di Filottrano, reduce da una vittoria all’esordio, e piazzando l’accelerazione decisiva per chiudere sul 20/25. La regista Catalano ha saputo orchestrare il gioco in modo magistrale, variando le soluzioni offensive e mettendo in crisi il muro marchigiano.

Il secondo parziale è stato pura sinfonia giallo-blu! La difesa, con il libero Laura Fabbri sugli scudi, ha lavorato instancabilmente, permettendo al Cervia di costruire attacchi in transizione devastanti. Il parziale di 16/25 è stato una chiara espressione della superiorità tecnica e tattica messa in campo, con la squadra che ha saputo imporre il proprio ritmo senza cali di tensione.

Nel terzo set, la Lardini ha tentato il tutto per tutto, provando a rientrare in partita. Tuttavia, la lucidità e la concentrazione del Cervia non hanno vacillato. Nonostante il punteggio sia rimasto in equilibrio fino alle battute finali, la squadra ha saputo piazzare i break decisivi per chiudere il set sul 20/25 e sigillare l’intera posta in palio. Una chiusura da grande squadra, capace di gestire la pressione nei momenti cruciali del match.

Le Protagoniste: Un Attacco di Assoluta Qualità

Il successo è frutto di una prestazione corale, ma le statistiche esaltano la performance in attacco. Le schiacciatrici di banda Anna Turchetti e Strada hanno trascinato la squadra con una potenza impressionante, siglando ben 14 punti a testa. La loro efficacia è stata cruciale nei momenti in cui il Cervia aveva bisogno di fare punto.

Un plauso meritatissimo va alla centrale Sofia Fusaroli, autrice di una gara eccezionale con 13 punti a tabellino, frutto non solo di attacchi precisi, ma anche di una presenza costante e intimidatoria a muro. Importanti anche i contributi in fase realizzativa di Virginia Gadoni (6 punti) e dell’opposto Agnese Benzoni (5 punti). Tutta la squadra ha girato al massimo, dal servizio all’ultima palla, dimostrando la bontà del lavoro svolto in palestra.

La Classifica Sorride: Cervia a Quota 4!

Con questa vittoria netta da tre punti, il My Mech Cervia Volley balza a quota 4 punti in classifica, proiettandosi immediatamente nelle posizioni di alta classifica del Girone G! È un segnale importante per il morale e per il futuro del campionato.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO: BIG MATCH AL PALAZZETTO!

L’entusiasmo deve continuare a guidare la squadra! Sabato 25 ottobre, la tensione sale alle stelle. Le nostre ragazze tornano a casa per la terza giornata, ospitando la CIMAS A.S.D. Volley Urbania (PU).

La sfida si preannuncia equilibratissima: anche le marchigiane arrivano con 4 punti in classifica (ottenuti con una sconfitta esterna 3-2 e una vittoria casalinga 3-1). Un vero e proprio scontro diretto per il consolidamento nelle zone di vertice!

Invitiamo tutti gli appassionati e i tifosi a riempire il Palazzetto di Pisignano (ore 18:00) per spingere il Cervia Volley verso un’altra entusiasmante vittoria casalinga!