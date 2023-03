La speranza di tutto l’ambiente è che la partita di domani tra Consar Rcm Ravenna e Videx Yuasa Grottazzolina (si gioca al Pala Costa alle 16, diretta su volleyballworld.tv e in differita mercoledì alle 22.45 su Teleromagna sport canale 78) non sia l’ultima della stagione in casa. Ma per giocare almeno un match di playoff serve vincere quello che appare a tutti gli effetti uno spareggio per l’ottavo posto. Quella è la posizione occupata da Ravenna con 35 punti, i marchigiani sono decimi a quota 31 e solo un successo da tre li terrebbe in corsa. In mezzo c’è Cuneo, a quota 34, spettatore molto interessato. Il coach ravennate Marco Bonitta non scende sul terreno dei calcoli. “Abbiamo dimostrato in più occasioni – osserva – che non siamo ancora così maturi per guardare ad obiettivi precisi o lontani. Dobbiamo assolutamente continuare a pensare ad una partita alla volta. Sicuramente la voglia di fare una bella gara davanti al nostro pubblico c’è e la speranza è che non sia l’ultima ma dobbiamo fare i conti anche con un avversario tosto, che all’andata ci ha battuto dopo una gara rocambolesca”. La Videx Yuasa (con la nuova società chiamata M&G Scuola Pallavolo) è tornata in A2 dopo tre annate in A3: a un girone d’andata a grande velocità, chiuso al quinto posto con 22 punti, ha fatto seguito un ritorno con un vistoso rallentamento ma resta avversario scorbutico per tutti, come dimostrano i 9 tie-break giocati (7 dei quali vinti). “Grottazzolina è una squadra che combatte, che non molla niente. E poi ha un roster importante – avvisa Bonitta – nel quale poco più di un mese fa è stato inserito il cubano Rizo Gonzalez: e questo permette a loro di variare l’assetto tattico durante la partita. E’ una squadra molto esperta, in almeno quattro titolari, e che a livello morale esprime parecchio”.

La sfida degli opposti Nel match di domani spicca la sfida degli opposti, Nielsen e Bovolenta, primo e secondo nella classifica dei punti fatti, rispettivamente con 566 e 478 punti (ma il danese ha giocato 4 set in più). “Sicuramente la capacità di mettere a terra molti palloni dei due opposti potrà orientare l’esito del match ed è probabile che sarà così”, si sbilancia il coach della Consar Rcm. Ma c’è un altro aspetto tattico che potrebbe indirizzare l’esito del match: la sfida a muro. La Consar Rcm è prima per punti fatti (238, con Comparoni re dei blocks con 79), la Videx Yuasa è ultima con 162. “Questo divario è vero, come emerge dalle classifiche di Lega – evidenzia Bonitta – ma abbiamo visto che loro toccano e ritoccano parecchio e hanno una buona correlazione muro-difesa. I loro tocchi positivi sono molto alti. Dobbiamo interpretare bene la gara anche sotto questo versante”.

Arbitri e botteghino A dirigere il match di domani saranno Nava di Monza e Merli di Terni. La biglietteria del Pala Costa aprirà alle 14.30.

Pasqua solidale al Pala Costa Anche il Porto Robur Costa 2030 ha deciso di appoggiare l’iniziativa “Facciamo squadra, viaggiamo insieme”, la vendita di uova di Pasqua per sostenere l’associazione Spazio 104 Insieme che promuove attività a favore di ragazzi con disabilità finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro. Domani, alcune volontarie dell’associazione saranno presenti al Pala Costa con un banchetto. Il ricavato servirà per finanziare l’acquisto di un pulmino con cui portare i ragazzi in carico all’associazione, ad assistere agli eventi sportivi.