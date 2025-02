Da un lato una Consar in serie vincente da 10 partite e sempre più solitaria capolista. Dall’altro un’Evolution Green Aversa, isolatasi al quarto posto grazie a cinque successi consecutivi. Si annuncia, dunque, una partita di alto livello quella di domani pomeriggio alle 18 al Pala De Andrè per la 20esima giornata, settima di ritorno, della A2 Credem Banca, tra due formazioni che stanno disputando un campionato davvero esaltante. La squadra di Valentini mette in campo le certezze acquisite strada facendo in questa annata e l’esuberanza e la sfrontatezza dei suoi tanti giovani, visto che dieci atleti su 14 sono nati nel 2000 e seguenti, mentre il team di Tomasello punta molto sull’esperienza e sulla lunga carriera di otto dei suoi giocatori, nati prima del 2000, con i due picchi dell’alzatore Garnica, 44 anni, uno dei due ex del match insieme ad Arasomwan, e del libero Rossini, classe 1986 e 142 presenze con la nazionale azzurra. E poi c’è la sfida tra i due opposti, Guzzo e Motzo: il n. 4 di Ravenna è quarto nella classifica degli attacchi vincenti, con 312, e quinto nella graduatoria dei punti segnati, 365. Il numero 9 dell’Evolution Green è primo in entrambe le classifiche e secondo in quella degli ace.

“Un’altra partita tosta e complicata – osserva il coach della Consar – ma ci siamo preparati al meglio per affrontarla. Aversa è una buona squadra, cresciuta durante la stagione anche nella qualità della sua pallavolo, e arriva da noi in grande forma come dimostrano le cinque vittorie di fila raggiunte. C’è tanta esperienza nell’organico di Aversa, portata in campo da giocatori come Garnica, Rossini, Motzo, Arasomwan, Lyutskanov solo per citarne alcuni. Siamo consapevoli che servirà una da parte nostra una prova di grande attenzione e applicazione e soprattutto dovremo avere un approccio diverso da quello che abbiamo avuto nella gara di domenica scorsa”.

All’andata finì 2-3 per la Consar con la seconda delle quattro rimonte da 0-2 coronate da Goi e compagni. “Ogni partita fa storia a sé e il match di andata ci può servire se non altro a ricordarci che loro hanno già giocato otto tie-break – fa notare Valentini – e che quindi dobbiamo mettere in conto che potrebbe venire fuori un’altra partita lunga e combattuta”.

Il match di domani accompagnerà poi Goi e compagni allo scontro diretto di Brescia in un campionato che si sta avvicinando velocemente alla conclusione della sua prima fase. “Mancano sette partite e c’è ancora un bel po’ di strada prima di arrivare ai playoff – osserva Valentini – ma sicuramente si cominciano a raccogliere i frutti di tanti mesi di lavoro. Guardiamo una partita alla volta e gestiamo questo bel momento con tranquillità e divertendoci”.

Dirigeranno Andrea Clemente di Parma e Giuliano Venturi di La Loggia (TO) e la partita sarà visibile in diretta su VBTV, la piattaforma streaming di Volleyball e in differita martedì 4 alle 15 sul canale 78 di Tele Romagna.