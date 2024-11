Una bella prestazione quella che frutta tre punti alla Pietro Pezzi, al termine di una gara – settima di andata del campionato di serie C, disputata venerdì sera a Bertinoro – lottata punto a punto per quasi due ore.

Coach Saporetti parte con Zama in cabina di regia, Fiorini opposto, Aldini e Minniti al centro, Gardini e Boscherini schiacciatori, capitan Marchini libero.

Subito parità nelle prime battute 4-4 e 9-9, poi la Pietro Pezzi trova un allungo grazie agli attacchi di Fiorini e Boscherini 10-15; il set resta combattuto ma Ravenna gioca bene e limita il rientro dei locali 13-16.

E’ la volta di Cerquetti e Passalacqua che subentrano a Zama e Fiorini per un redditizio doppio cambio. Una “pipe” di Gardini vale il 15-19, successivamente gli ospiti rimangono attenti e portano a casa il primo set 19-25.

Nel secondo parziale è Forlimpopoli a partire forte, costringendo i ravennati al time-out sul 4-0; al rientro in campo la Pietro Pezzi e’più determinata e punto a punto ricuce lo svantaggio fino al pareggio 8-8.

Con Vitali a dar man forte in ricezione, Ravenna sembra riuscire a far girare il set a suo favore, ma sul vantaggio 21-23 sono i padroni di casa, grazie anche ad alcune ottime difese, a trovare la reazione decisiva per aggiudicarsi il parziale.

Nel terzo set la Pietro Pezzi parte forte 2-6 e 7-13; con Forlimpopoli che prova a riavvicinarsi ma il muro ospite e alcune difese di Marchini tengono a bada il ritorno dei locali e si va al quarto parziale 17-25.

Ad inizio 4° set ancora una buona partenza di Forlimpopoli che si porta avanti 4-1, Ravenna reagisce e con Gardini e Boscherini e allunga 8-10.

Forlimpopoli trova le misure a muro sui laterali costringendo la Pietro Pezzi agli straordinari.

È ancora il doppio cambio Cerquetti – Passalacqua e Vitali in ricezione che permettono a Ravenna di stare avanti e con una difesa fondamentale di Cerquetti trasformata da Boscherini il punteggio recita 19-21.

Nel finale succede di tutto, prima la Pietro Pezzi si porta avanti sul 22-24, non trasforma la palla match e con un ace nell’azione successiva Forlimpopoli annulla i due match ball. La Pietro Pezzi ne dispone di altri tre prima di chiudere la contesa e portare a casa una vittoria preziosa.

Prossimo turno sabato 30 novembre ore 20:30 al Pala Costa contro i ferraresi del Niagara.

Forlimpopoli – Pietro Pezzi 1-3 (19-25, 25-23, 17-25, 26-28)