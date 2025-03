Chiusa una rilevante regular season al terzo posto, con il maggior bottino di vittorie all’attivo, 20, e il minor numero di sconfitte patite, appena sei, la Consar è pronta a tuffarsi nel clima e nel contesto agonistico dei playoff, per la terza annata di fila. Nella prima, da ottava, Ravenna fu eliminata in due gare ai quarti dalla Callipo Vibo Valentia che poi vinse i playoff; nella scorsa stagione, da quarta, si arrese al quinto set di gara 3 delle semifinali contro la Yuasa Battery Grottazzolina, poi promossa, dopo avere eliminato in tre gare nei quarti la Tinet Prata. Domani, alle 18, al Pala Costa, che sarà teatro di tutte le gare della restante parte di stagione, Coppa Italia compresa, la squadra di Valentini affronta l’Emma Villas Siena, nella gara1 dei quarti di finale. Se la Consar è stata continua e sempre nelle prime quattro posizioni per tutta la stagione, l’Emma Villas ha avuto un deciso cambio di passo nel girone di ritorno dove ha messo insieme 27 punti, contro i 19 del girone d’andata. Spicca soprattutto la serie, ancora aperta, di otto vittorie consecutive della squadra guidata dall’ex coach Consar Gianluca Graziosi, grazie alla quale ha chiuso al sesto posto a fine regular season con 46 punti, frutto di 16 successi e 10 sconfitte. Nella scorsa stagione l’Emma Villas eliminò Brescia e Porto Viro prima di arrendersi a Grottazzolina. “Abbiamo lavorato tanto, in tutti questi mesi, per arrivare a questo momento – ricorda il coach della Consar Antonio Valentini – e adesso vogliamo godercelo tutto, con leggerezza, con entusiasmo, ma anche con la giusta consapevolezza delle nostre qualità e di quello che possiamo dare e fare. E’ stato un bel percorso, ci siamo meritati il piazzamento da podio e adesso sappiamo che inizia un altro torneo, dove si riparte tutti da capo. Dobbiamo continuare a esprimere la buona pallavolo che sappiamo di avere nelle corde e conosciamo ovviamente il valore dell’avversario che andiamo ad affrontare. Ha un organico di assoluto valore, costruito per vincere, ma noi siamo pronti a sfidarlo. Sarà importante gestire al meglio tutte le situazioni del match, soprattutto quelle in cui incontreremo delle difficoltà”.

A dirigere questa sfida, che sarà trasmessa in diretta su VBTV, la piattaforma streaming di Volleyball World, e in differita martedì 25 alle 15 sul canale 78 di TeleRomagna, saranno Marco Colucci di Matera e Pierpaolo Di Bari di Fasano. Il match di ritorno si disputerà domenica 30 marzo, alle 18. L’eventuale gara3 è in programma mercoledì 2 aprile alle 20 a Ravenna.

Oggi prosegue la prevendita online dei biglietti, mentre domani, giorno del match, la biglietteria sarà aperta dalle 15.30.