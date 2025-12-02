Proprio come l’annata scorsa: stessa giornata di campionato, l’ottava di andata, stesso impianto, il Pala De Andrè, e identica posizione di classifica con la Consar solitaria capolista e la Consoli Sferc Brescia a inseguire un punto dietro. Il big match è dunque servito, domani alle 20, arbitrano Paolo Scotti di Sospiro e Andrea Clemente di Parma, e mette di fronte due formazioni partite con obiettivi diversi. Ravenna punta anche quest’anno ai playoff, la formazione lombarda ritenta il salto in Superlega, forte di un organico dove abbondano qualità, talento ed esperienza. In casa Consar c’è anche la voglia di prendersi la rivincita dalle due sconfitte patite nella scorsa stagione, quando Brescia fu l’unica squadra a lasciare a secco Goi e compagni. “Speriamo che questa volta vada in modo diverso e con un altro risultato – dice Saverio Di Lascio, vice coach della Consar – ma comunque andrà sarà una partita bella da giocare per le squadre e bella da vivere per il pubblico, a cui vogliamo regalare una grande prestazione”.

Tra i temi tattici del match di domani sera c’è la sfida in cabina di regia e dalla linea dei nove metri tra Antonino Russo e Filippo Mancini, attesissimo ex per la prima volta contro la squadra in cui è cresciuto, ha vinto tanto nelle giovanili e ha debuttato tra i grandi. Mancini è primo con 26 ace, Russo terzo con 24. A loro volta Zlatanov da una parte con 129 punti messi a segno e Oreste Cavuto, altro ex di serata, dall’altra con 113 punti, alimentano la sfida in attacco. E poi grande confronto di esperienza e gestione tra Goi e Rossini nell’organizzazione della seconda linea. “Guardiamo il roster di Brescia e vediamo che c’è tanta qualità tecnica, molta esperienza e una certa aggressività di gioco, in battuta e in attacco. E’ una squadra costruita per salire di categoria, con giocatori che conoscono benissimo la A2”, sottolinea il vicecoach ravennate..

Per la Consar sarà un bel test di maturità, per vedere fino a che punto è arrivato il suo percorso di crescita. “Le posizioni in classifica lasciano il tempo che trovano mancando ancora tantissime partite – osserva Di Lascio – e questo non sarà un match decisivo per il campionato, però una bella prova o meglio ancora una vittoria ci darebbe ancora più entusiasmo e consapevolezza. Quello che abbiamo fatto finora resta comunque”.

Prima del match, il club ravennate presenterà al pubblico le due squadre Under 16 femminili, la novità del settore giovanile ravennate di questa stagione.

La partita sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma streaming DAZN e in differita giovedì 4 dicembre alle 17 sul canale 78 di Tele Romagna.