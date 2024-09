A seguito della chiusura del Pala Costa per due giorni per il maltempo che si è abbattuto sull’intera Romagna e in città a Ravenna, la società Porto Robur Costa 20230 non ha potuto rispettare gli orari di biglietteria per la propria campagna abbonamenti. Da lunedì 23 settembre il botteghino al Pala Costa riapre e sarà così possibile, per vecchi e nuovi, sottoscrivere l’abbonamento, nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 19.30. La campagna abbonamenti resta attiva, anche online, fino alla mattina di domenica 6 ottobre, giorno in cui prende il via il campionato.

Il club ha inoltre deciso di prorogare a lunedì 23 settembre il termine per far valere il diritto di prelazione riservato agli abbonati della scorsa annata, che scadeva il 20 settembre. La prelazione va confermata attraverso il sito ufficiale del club www.portoroburcosta2030.it

A oggi, sono 150 le tessere sottoscritte.

Sono sei le tipologia di abbonamento previste per questa stagione agonistica dalla società.

Vip, nel settore B della Tribuna Est: 250 euro.

Gradinata: 160 euro, con posto a scelta in Tribuna Est o Ovest.

Rvs e accompagnatori di Carta bianca: 135 euro. Riservato agli associati del club di tifosi organizzati e agli accompagnatori dei titolari del Carta bianca, con posto in Tribuna Ovest.

Per quanti riguarda i ragazzi, sono previsti abbonamenti Young, Studenti e Kids.

L’abbonamento Young costa 100 euro, dedicato ai ragazzi dai 13 ai 18 anni. L’abbonamento dà diritto a un posto in Tribuna Ovest.

L’abbonamento Studenti, anch’esso al costo di 100 euro, si rivolge agli universitari, per un posto in Gradinata o Tribuna Ovest, esibendo il badge universitario.

L’abbonamento Kids, del costo di 50 euro, è per i bambini dai 6 ai 12 anni, per un posto in Gradinata o nelle due Tribune. Chi acquista un abbonamento online, dovrà ritirare la tessera allo sportello accrediti della biglietteria alla prima partita di campionato, presentando la ricevuta dell’acquisto stampata dall’on line. Tutti gli abbonati hanno accesso a sconti e convenzioni riservate mostrando la tessera.

Per ogni informazione ulteriore, anche relativamente alle convenzioni previste, si rimanda al sito www.portoroburcosta2030.it oppure alla segreteria del club telefonando allo 0544 469216.