Lettera aperta inviata in redazione dalla società sportiva dopo che sono stati incollati alcuni volantini pro-Palestina nella bacheca di proprietà del Comune e in concessione alla società sportiva Lupo Team:

“Ebbene, cari signori, della vostra arroganza, prepotenza ed ignoranza, a noi non ce ne importa nulla. La vostra propaganda potete farla utilizzando i vostri canali, non la bacheca per la quale la Lupo Team paga una concessione. Del vostro schieramento politico, a noi che ci occupiamo di sport, non interessa. È vero che tra le varie discipline, proponiamo anche il “Krav maga”, difesa personale di origine Israeliana, ma ciò non è espressione di orientamento politico. Sarebbe come attaccare chi pratica il Tai Chi, arte marziale Cinese, per idee contrapposte al regime Cinese di Xi Jinping. Oppure, insultare chi insegna Tae Kwon Do, disciplina olimpica di origine Coreana, per protesta contro il regime di Kim Jong-un.

A proposito di Olimpiadi, cari i suddetti signori: ne conoscete il significato? Probabilmente no e ora ve lo spiego. Nel 1896, ad Atene, si svolsero le moderne Olimpiadi per volere del Barone De Coubertin. L’intento è quello di riunire in pacifiche competizioni sportive, anche le nazioni in guerra tra loro. Questo è lo spirito Olimpico, lo spirito di ogni sportivo.

Colgo l’occasione per informare tutti i lettori che, i tesserati della Lupo Team hanno differenti opinioni politiche, professano diversi credi religiosi, sono sia Italiani che di altre Nazioni, sono sia etero che omosessuali, il più piccolo ha 11 anni e la più grande ne ha 68. Convivono in totale armonia all’interno della nostra società in quanto nessuno è o si sente discriminato. Quindi, cari signori, se volete frequentarci per vivere in armonia con altri esseri umani, siete i ben accetti. Ma non riversate su di noi i vostri odi, disprezzi e cattiverie gratuite per il semplice fatto di occuparci di sport e di benessere in totale serenità”.