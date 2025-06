Domenica 29 Giugno alle ore 15,30 si terrà la presentazione del libro “VOCOLOGIA ARTISTICA – La consapevolezza nel canto”, autori Franco Fussi, Angelo Fernando Galeano e Valentina Cavazzuti, Edizioni Volonté & Co. (info@volonte-co.com)

L’incontro, organizzato dal Conservatorio Statale “G. Verdi” di Ravenna in collaborazione con GIVA, Gruppo Italiano Vocologi Artistici (associazione con sede a Ravenna, che raccoglie tutti i professionisti italiani del settore), avrà luogo presso il Polo delle Arti, Piazza Kennedy 7, Ravenna.

Accolti dalla Prof.ssa Anna Maria Storace, gli autori interverranno moderati dalla Prof.ssa Sabrina Avantario, Presidente di GIVA.

“VOCOLOGIA ARTISTICA – La consapevolezza del canto” è il primo manuale sulla materia mai dato alle stampe. Rappresenta la summa dei più recenti studi e delle aggiornate competenze in materia di vocalità e pedagogia della voce artistica.

Il testo contiene le basi per la conoscenza del canto che vocologi, insegnanti di canto, vocal coach, vocal trainer, attori, logopedisti, e chiunque si occupi di voce artistica, hanno bisogno di sapere affinché ogni loro scelta didattica, metodologica o performativa sia il più consapevole possibile.

Franco Fussi, noto anche come il medico delle celebrità, è il foniatra ravennate che ha creato la branca della Vocologia artistica come ulteriore articolazione della Vocologia, ovvero della scienza dell’abilitazione vocale, secondo la definizione del suo iniziatore, Ingo Titze.

Al termine dell’incontro si terrà un momento conviviale a cura di GIVA.

Prof. Frano Fussi

Medico-chirurgo, specialista in Foniatria e Otorinolaringoiatria, già Responsabile del Centro Audiologico Foniatrico dell’Azienda USL di Romagna a Ravenna, Responsabile scientifico del corso di Alta Formazione in Vocologia Artistica dell’Università di Bologna diretto dal prof. Angelo Pompilio (con sede a Ravenna), Docente al Corso di Laurea di Logopedia dell’Università degli Studi di Bologna e già docente al Corso di Specializzazione in Audiologia e Foniatria dell’Università di Ferrara. Consulente Foniatra presso il Teatro Comunale di Bologna, l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, il Rossini Opera Festival e la Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino. Membro eletto del Collegium Medicorum Theatri.

Fernando Angelo Galeano Controtenoore, Vocal trainer, Didatta

Svolge regolarmente seminari e masterclass sulla Tecnica Vocale in conservatori, accademie di musica, teatro e musical theatre in tutta Italia e collabora come saggista a numerose opere editoriali e didattiche.

È docente di Tecnica Vocale e Coro presso l’Accademia Internazionale del Musical e la Torino Musical Academy, è Master Teacher del Corso di specializzazione per insegnanti di canto del CSEN e insegna Storia della Tecnica Vocale nel Master in Vocologia Artistica dell’Università di Bologna.

Valentina Cavazzuti

Cantante, Insegnante di canto, Esperta in Vocologia Artistica (Premio per la Didattica 2017), Bachelor of Arts in Modern Music, EMT -Estill Voice Training, tiene seminari Masterclasses e Workshops a tema per Cantanti. Ha collaborato alla s