‘Voci, musiche e poesie per la pace’: studenti e Associazione Vittime Civili di Guerra al Rasi

Si è tenuto questa mattina al Teatro Rasi ‘Voci, musiche e poesie per la pace’. Studenti e volontari dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra hanno preso parte a una mattinata di riflessione e condivisione sul tema della pace. Gli studenti degli istituti ravennati hanno contribuito con letture, musiche e poesia, tra cui un passo dell’”Elegia per la Pace” di Tibullo letta dagli studenti del Liceo Classico Dante Alighieri.