Voci e storie della centrale operativa del 118 a Ravenna diventano un documentario, “Questione di tempo”, disponibile sulla piattaforma streaming di Lepida Tv.

Realizzato da Astronauts Production in collaborazione con il 118 Emilia-Romagna, “Questione di tempo” accompagna lo spettatore a “vivere” un’esperienza nella centrale del 118 ravennate che fa da punto nevralgico del soccorso del territorio romagnolo.

Nei 50 minuti del documentario – con interviste e momenti live – si intrecciano tecnologia, procedure organizzative e il lato umano degli operatori.

“Il 118 – sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi – è il pilastro del nostro sistema dell’emergenza-urgenza.

Il documentario fotografa uno spaccato di quanto accade nella Centrale operativa di Ravenna che copre tutto il territorio romagnolo, con immagini che non ci restituiscono solo uno sguardo tecnico sul mondo del soccorso sanitario territoriale, ma soprattutto suscitano emozioni e danno informazioni preziose.

Il nostro sistema dell’emergenza-urgenza, peraltro nato a livello nazionale proprio in Emilia-Romagna, è diventato negli anni un modello di coordinamento dei soccorsi e un servizio di riferimento per i cittadini”.