Voci e musiche dalla Palestina: quattro concerti a Ravenna

Voci e musiche dalla Palestina, una rassegna di quattro concerti realizzati in collaborazione fra il Festival delle Culture e Ravenna Festival per accendere l’attenzione su quanto sta avvenendo a Gaza e sulla diaspora palestinese. Il primo appuntamento sarà giovedì 24 aprile al Teatro Rasi di Ravenna. i tre eventi successivi saranno invece ospitati dal 23 al 25 maggio al Teatro Alighieri. Quattro generi musicali completamente diversi per parlare di radici, contemporaneità e ibridazione culturale. Una rassegna che arriva nei giorni in cui Ravenna ospita la mostra “I grant you refuge”, reportage fotografico sulla realtà odierna di Gaza, devastata dalle bombe.