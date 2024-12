Il Circolo ARCI Prometeo promuove – in collaborazione con ANPI sezione di Faenza, i circoli ARCI di Castel Bolognese, Pieve Cesato e La Quercia, Legambiente Faenza, Faenza Multietnica, Gruppo di acquisto solidale di Faenza e associazione Fronte Comune – una serata di approfondimento per mantenere alta l’attenzione su quanto avviene in Kurdistan, dove il governo turco di Erdogan sta continuando le sue politiche di repressione. Venerdì 6 dicembre alle 20.45 al Prometeo, vicolo Pasolini 6, durante l’incontro “Voci dal Kurdistan. Storie, racconti e musiche di un popolo che resiste” si potranno ascoltare le testimonianze di Chiara Manzi, inviata indipendente e autrice di reportage su migrazioni e Medio Oriente, e di Ashti Abdo, musicista il cui repertorio narra storia e cultura del popolo curdo.

– Alessia Manzi, dal 2018 scrive per diverse testate nazionali ed internazionali come Il Manifesto, L’Espresso, Micromega, La Repubblica, El Paìs, Balkan Insights, Die Taz. Per il giornale inglese The New European ha collaborato ad un’inchiesta a più mani sul naufragio della Manica avvenuto il 24 novembre del 2022.

– Ashti Abdo, Aleppo. Cantante, musicista, polistrumentista e compositore curdo. Suona il tembûr (saz) e altri strumenti come marranzano, percussioni, duduk (antico strumento della tradizione armena) e mandolino.