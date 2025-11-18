Dal 29 novembre al 6 gennaio, Faenza si accende per il Natale 2025. Il centro storico accoglierà cittadini e visitatori con un calendario ricco di appuntamenti, tra luminarie, spettacoli, attra-zioni per famiglie e iniziative che accompagneranno la città per tutte le festività.

“Un Natale faentino come sempre ricco e caloroso, dove si uniscono presenze ormai tradizionali della nostra città, a nuovi momenti di animazione e festa, per uno stare insieme e vivere il centro fatto di semplicità, luce e animazione. Ringrazio Faenza C’entro per un Natale che mette insieme faentini, famiglie e commercianti, per una comunità che si ritrova attorno alle proprie feste” dichiara il Vicesindaco Andrea Fabbri.

Luminarie e Christmas Village: l’atmosfera del Natale nel cuore della città

Le festività si apriranno ufficialmente sabato 29 novembre con l’accensione delle luminarie alle 17.30, accompagnata dall’energia della Brass Band, marching band in stile New Orleans. Alle 18.00, in Piazza della Libertà, si accenderà il grande albero di Natale con lo spettacolo “Natale per un Soffio”, una performance di danza artistica luminosa che darà il via alla magia del meraviglioso albero di Natale, che dal 29 novembre al 6 gennaio sarà protagonista di Piazza della Libertà, trasformandola in un luogo incantato grazie a all’installazione luminosa curata da Christmas Dancing Lights, con giochi di luce a tempo di musica e spettacoli ogni giorno dalle 17.00 alle 22.00, uno ogni 30 minuti.

Il 13 dicembre, alle 17.00, è in programma l’appuntamento “Incanto”, lo show di luci danzanti che inaugurerà ufficialmente il Christmas Village.

Tra gli appuntamenti sotto l’albero:

le Magiche Storie Animate con Gianni Potter (3, 10 e 17 dicembre, ore 00);

con (3, 10 e 17 dicembre, ore 00); Babbo Natale sotto l’Albero (29 novembre, 13 e 20 dicembre, ore 30–18.00);

(29 novembre, 13 e 20 dicembre, ore 30–18.00); i laboratori creativi “Le Magiche Decorazioni del Forno Pandoro” (20 e 21 dicembre, ore 00).

Attrazioni per grandi e piccoli

Anche quest’anno il centro storico ospiterà alcune delle attrazioni più amate. La pista di pattinaggio su ghiaccio, in Piazza Martiri della Libertà, sarà aperta dal 29 novembre al 18 gennaio (feriali 15.00–24.00; festivi e weekend 10.00–24.00).

In Piazza della Legna ritorna la giostra per bambini dal 29 novembre al 2 gennaio, mentre il Brucomela animerà Piazza Lanzoni dal 29 novembre all’11 gennaio (come da orari festivi e delle vacanze scolastiche).

Dal 24 dicembre al 6 gennaio, con aperture straordinarie anche l’11 e 18 gennaio 2026, sarà visitabile il tradizionale Presepe Meccanico di San Francesco, con inaugurazione il 24 dicem-bre alle ore 10.00, accompagnata da vino e castagne.

Sabato 27 dicembre torna il Capodanno dei Bambini, un pomeriggio dedicato ai più piccoli: alle 16.00 appuntamento presso la Parrocchia di Sant’Antonino, per poi proseguire alle 17.00 in Piazza Lanzoni con artisti di strada e momenti di animazione.

Domenica 28 dicembre, dalle 16.00 alle 20.00, Piazza Nenni (già della Molinella) ospiterà Winter Special, il nuovo appuntamento realizzato in collaborazione con Artistation: un po-meriggio di musica e performance dal vivo, con l’alternarsi di gruppi e giovani talenti del terri-torio in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Ufficio Postale di Babbo Natale

In Piazza della Libertà, dal 29 novembre al 24 dicembre, torna l’Ufficio Postale di Babbo Natale: un luogo dedicato ai più piccoli, dove consegnare la letterina, partecipare a laboratori creativi e incontrare gli elfi.

Animazioni e attività saranno curate da Gloria Gargiulo e dal gruppo Los Rayos de Colores ogni sabato, domenica e festivi dalle 15.30 alle 18.30.

Prosegue anche la collaborazione con il Centro di Aiuto alla Vita, che invita a donare giochi, libri, vestiti o prodotti per l’infanzia – rigorosamente nuovi – per garantire un regalo a ogni bambino.

Tra gli appuntamenti speciali dell’Ufficio Postale:

Crea il tuo addobbo in ceramica con Antonella Amaretti (30 novembre, 30–18.30);

con (30 novembre, 30–18.30); Natale a quattro zampe , iniziativa dedicata agli animali e alle adozioni a cura dell’asso-ciazione U.NA (7 dicembre, 15.30–18.30);

, iniziativa dedicata agli animali e alle adozioni a cura dell’asso-ciazione (7 dicembre, 15.30–18.30); Doni in Sella , la tradizionale consegna dei “pacchi rombanti” dei Winter Bikers (21 dicembre, ore 17.00);

, la tradizionale consegna dei “pacchi rombanti” dei (21 dicembre, ore 17.00); l’arrivo di Babbo Natale il 24 dicembre dalle 30 alle 18.30.

Faenza Gift Card

Anche per il 2025 è disponibile la Faenza Gift Card, l’idea regalo perfetta per sostenere le attività del centro storico.

La card è acquistabile contattando direttamente il Consorzio Faenza C’entro oppure presso l’edicola di Ammirabile Vito in Piazza della Libertà.

Coupon parcheggi

Come ogni anno, saranno disponibili e distribuiti dagli associati del Consorzio i coupon per la sosta gratuita, un servizio pensato per facilitare gli spostamenti e favorire lo shopping natalizio nelle vie del centro

Un sentito ringraziamento va alla Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, partner del Consorzio, a tutte le realtà che hanno collaborato alla realizzazione del pro-gramma e alla cabina di regia per il costante sostegno e la preziosa collaborazione nel valorizzare il centro storico e la comunità faentina.

Il calendario completo degli eventi natalizi, molto più ampio e ricco rispetto alle iniziative qui presentate, è consultabile sul sito FAE (Faenza Eventi): https://faenzaeventi.it/

Un Natale da vivere insieme, nel cuore della nostra città.