Il consigliere comunale Filippo Donati, del gruppo Viva Ravenna, ha presentato un’interrogazione al Sindaco e all’Assessore ai Lavori Pubblici per conoscere lo stato di conservazione e le prospettive di intervento sulla torre civica di via Paolo Costa, uno dei manufatti più antichi del centro storico.

La torre, risalente al XII secolo, mostra da tempo una visibile inclinazione che, in passato, aveva già reso necessario un accorciamento della struttura per motivi di sicurezza. Negli ultimi anni, tuttavia, non risulterebbero interventi di consolidamento o monitoraggio strutturale, e diversi cittadini hanno espresso preoccupazione per le sue condizioni.

“Non si tratta solo di una questione tecnica – spiega Donati – ma di attenzione e rispetto per un bene che racconta la nostra storia. Sarebbe importante sapere se la torre è oggetto di controlli periodici e se l’Amministrazione intende programmare lavori di consolidamento o valorizzazione. Anche un semplice sistema di monitoraggio continuo sarebbe un segnale concreto di cura e responsabilità.”

L’interrogazione chiede inoltre se il Comune abbia avuto contatti con la Soprintendenza per eventuali progetti di restauro e se l’edificio possa essere inserito in un più ampio programma di tutela e valorizzazione del patrimonio storico cittadino.

“Difendere i simboli della nostra città – conclude Donati – significa investire nella memoria collettiva e nella sicurezza del nostro centro storico.”