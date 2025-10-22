“Il gruppo consiliare Viva Ravenna ha depositato in Comune una mozione per chiedere che il mosaico pavimentale di Nicola Montalbini, recentemente inaugurato sotto Porta Adriana in occasione della Biennale del Mosaico, venga preservato e valorizzato come patrimonio permanente della città.

“Ravenna è la capitale mondiale del mosaico, e quest’opera rappresenta un simbolo autentico della nostra identità artistica — spiega il consigliere Filippo Donati — smantellarla sarebbe un errore, mentre mantenerla significherebbe trasformare Porta Adriana in un punto di accoglienza e orgoglio cittadino”.

La mozione invita il Sindaco e la Giunta a sospendere qualsiasi intervento di rimozione, promuovendo invece la conservazione stabile dell’opera e prevedendo un progetto di illuminazione artistica e di riqualificazione dell’area, affinché Porta Adriana torni a essere un luogo vivo, rappresentativo della Ravenna che guarda al futuro nel segno della bellezza e della cultura.”

Filippo Donati

Capogruppo Viva Ravenna