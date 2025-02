Viva Ravenna correrà alle prossime elezioni: “Commercio, turismo, sicurezza alcuni dei principali problemi della città”

Orfana di Nicola Grandi, passato a Fratelli d’Italia per necessità di candidatura, Viva Ravenna sarà comunque presente alle prossime elezioni amministrative, a sostegno del suo ex capogruppo, in corsa per diventare il nuovo sindaco della città. La lista civica formerà un’alleanza con il partito meloniano e Forza Italia. Il programma non è ancora stato redatto, dipenderà dalla presenza di ulteriori alleati, ma Viva Ravenna ha già fissato quali saranno i principali argomenti che proporrà in fase di stesura