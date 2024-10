Viva Ravenna chiede la sfiducia dell’assessore Costantini per i capanni balneari

Nessun documento e nessuna bozza sarebbero stati depositati negli uffici comunali rispetto alla Valutazione di incidenza ambientale e alla stesura del bando per il riposizionamento dei capanni balneari, che avrebbero dovuti essere presentati entro giugno. A riportarlo è Viva Ravenna, secondo cui queste nuove informazioni sono in piena contraddizione con quanto dichiarato dall’assessore al Turismo Costantini alla stampa. Per questo, Viva Ravenna chiederà la risoluzione del contratto con la ditta appaltante, ma anche la censura e la sfiducia dell’assessore