“Il consigliere comunale Filippo Donati del gruppo Viva Ravenna ha presentato un’interrogazione al Sindaco e all’Assessore ai Lavori Pubblici per conoscere lo stato di conservazione e le eventuali prospettive di intervento sulla torre civica di via Paolo Costa, uno dei manufatti più antichi del centro storico di Ravenna.

La torre, risalente al XII secolo, presenta da tempo una visibile inclinazione che in passato aveva reso necessario un accorciamento della struttura per motivi di sicurezza.

Negli ultimi anni, tuttavia, non risultano interventi di consolidamento o monitoraggio strutturale, e diversi cittadini hanno espresso preoccupazione per le condizioni dell’edificio.

“Non si tratta solo di una questione tecnica – spiega Filippo Donati – ma di attenzione e rispetto per un bene che racconta la nostra storia. Sarebbe importante sapere se la torre è oggi oggetto di controlli periodici e se l’Amministrazione intende programmare lavori di consolidamento o di valorizzazione. Anche un semplice sistema di monitoraggio continuo potrebbe essere un segnale concreto di cura e responsabilità.”

L’interrogazione presentata da Viva Ravenna chiede inoltre se il Comune abbia avuto contatti con la Soprintendenza per eventuali progetti di restauro e se la torre possa essere inserita in un più ampio programma di tutela e valorizzazione del patrimonio storico cittadino.

“Difendere i simboli della nostra città – conclude Donati – significa investire nella memoria collettiva e nella sicurezza del nostro centro storico.”