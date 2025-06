Vittorie e piazzamenti sul podio sono il bilancio della spedizione delle ragazze e dei ragazzi delle categorie Esordienti A e B del Nuoto Sub Faenza al Meeting Tifernum Tiberinum di nuoto che si è svolto tra venerdì e domenica scorsi a Gubbio. I tanti quarti posti e buoni piazzamenti hanno consentito alla società manfreda, che aveva 38 iscritti, di classificarsi 8^ tra gli Esordienti B e 18^ nella classifica generale delle 32 squadre presenti alla manifestazione: un ottimo risultato, considerando che non schieravano gli atleti di categoria, come la maggior parte delle società partecipanti. Sono stati buoni anche i risultati cronometrici nella vasca da 50 metri, nonostante per gli atleti faentini la vasca “lunga” sia stata utilizzata per gli allenamenti solo dal 9 giugno. Si sono particolarmente messi in evidenza Federico Cacciari (Esordienti A) vittorioso nei 200 metri farfalla, Edoardo Ragazzini (Esordienti A) terzo nei 50 dorso, Francesco Bandini (Esordienti B) primo nei 50 dorso ed Elena Coveri (Esordienti B) davanti a tutte nei 50 rana.

Il Meeting Tifernum Tiberinum è stata l’ultima prova stagionale per gli Esordienti B ed un test importante per gli Esordienti A in vista delle finali del Campionato Regionale in programma dal 2 al 4 luglio a Ravenna ed anche del Campionato Regionale di Fondo in Acque Libere che andrà in scena sabato 21 giugno nel Mare Adriatico di fronte alla spiaggia libera di Riccione.

Nel settore della pallanuoto giovanile sono imminenti le ormai consuete trasferte congiunte del Nuoto Sub Faenza e della Pallanuoto Ravenna per partite amichevoli in Croazia, quest’anno ad Abbazia e dintorni nell’Istria nord-orientale: gli Under 16 dal 24 giugno all’1 luglio, gli Under 14 dal 2 al 9 luglio. Gli Under 17 allenati da Piero Calderoni saranno invece impegnati nel Campionato Nazionale Uisp di categoria a Torino dal 4 al 6 luglio.

Intanto, sotto l’organizzazione di Giulia Bonoli per i bambini dell’Acquagoalè in programma venerdì 20 un torneo amichevole nella piscina comunale di Solarolo gestita dal Nuoto Sub Faenza, mentre fino al 27 giugno nella piscina di Faenza si svolge un corso di avviamento alla pallanuoto per bambini dalle 18.15 alle 19 del martedì e del giovedì.