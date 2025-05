Prima prova del Campionato Italiano Circuti Cittadini a San Carlo di Cesena per il team faentino Martelli Racing Kart.

Una settantina i piloti in gara, provenienti dalle regioni dell’Italia centro-settentrionale, di fronte ad un pubblico di 1.500 persone.

Al mattino si sono svolte le prove, prima libere, poi cronometrate. Al pomeriggio le prefinali e le finali.

Per la Martelli Racing Kart, Alex Lama ha conquistato il bottino pieno: pole position, vittoria e giro veloce nella classe 125 KZN Under

Per l’altro pilota manfredo, Franco Laghi, invece è arrivata la vittoria nella prefinale, ma un contatto lo ha messo fuorigioco nell’ultima gara della giornata, impedendogli di lottare per il podio finale.