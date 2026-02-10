Vittime delle foibe e esodo dall’ex Jugoslavia: Faenza celebra il Giorno del Ricordo

Faenza ha celebrato il Giorno del Ricordo, la solennità civile nazionale istituita nel 2004 per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata al termine della Seconda Guerra Mondiale. Nel piazzale Vittime delle foibe, accanto a via Renaccio, durante la commemorazione pubblica, si è rammentato come, ancora oggi, una stima reale delle vittime italiane di quel periodo storico non è possibile. Le ultime stime parlano di oltre 11 mila morti.