Vittime del Silenzio è il tema dello spettacolo in programma al Teatro Alighieri mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, promosso dalla Federazione nazionale associazioni Scuole di Danza, in collaborazione e con la compartecipazione degli assessorati alle Politiche e cultura di genere e alla Cultura del Comune di Ravenna.

L’evento rientra nel progetto Leggere per ballare, lo spettacolo tratta il tema della violenza nei riguardi delle donne nella storia, e del silenzio che nella storia ha dominato gli episodi di violenza domestica, lo stupro di guerra ed etnico, le mutilazioni, i femminicidi. Solo di recente la violenza nei riguardi delle donne è diventata tema e dibattito politico. Tuttavia in ogni parte del mondo, tra tutte le classi sociali e culturali, ed in tutti i ceti economici, quotidianamente avvengono episodi di violenza sulle donne. Protagonisti dello spettacolo sono gli allievi delle scuole di danza del territorio.

Mercoledì 25 febbraio è prevista la prova generale, alle 20.30, aperta al pubblico con un biglietto d’ingresso di 15 euro, che si potrà acquistare la sera stessa a teatro. Giovedì 26 febbraio alle 10 è invece in programma il matinée per le scuole con ingresso gratuito. Info per le scuole: 0544-482348.