Il 28 aprile sarà inaugurata la mostra fotografica “Vite da cani” di Giuseppe Nicoloro. L’esposizione sarà ospitata nella Sala Buzzi in via Berlinguer n. 11 a Ravenna, Alle ore 16:30 è prevista la visita alla mostra, alle ore 17:30 è in programma il dibattito “Una adozione o un acquisto consapevoli” al quale parteciperanno, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale l’assessore Federica Moschini, il Presidente dell’Enpa Ravenna Carlo Locatelli, il Presidente della Cooperativa Sociale La Pieve, che gestisce il canile comunale di Ravenna, Idio Baldrati, il Presidente del Gruppo Cinofilo Ravenna Carlo Benini e l’educatrice cinofila Sara Ballestra.

In Italia il 28 Aprile è la Festa del cane. La mostra, dedicata al ‘migliore amico dell’uomo’, è un invito non solo a considerare come l’uomo, nel corso del tempo, ha trasformato le diverse propensioni dei cani in competenze, per utilizzarli in molteplici attività, ma anche

a non dimenticare che è il loro benessere psico-fisico, unitamente alla conoscenza delle loro specificità, la vera essenza di una relazione uomo-animale autentica e solidale. La scelta di un cane da parte dell’uomo non deve essere affidata solo a considerazioni estetiche. Ogni razza porta con sé temperamenti e attitudini che si manifestano nei comportamenti nella vita di tutti i giorni. ‘Una adozione o un acquisto consapevoli’ aiutano a gestire al meglio la

relazione e a prevenire disagi e problemi.