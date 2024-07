Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza e segretario regionale del movimento giovanile del PDF, attacca la giunta Isola sul tema panchina arcobaleno di Viale Baccarini.

“Qualche mese fa – afferma Vitali – avevo già denunciato lo stato della panchina arcobaleno, situata in Viale Baccarini, pensando che un tema così caro al Partito Democratico Faentino trovasse poi una veloce risoluzione.

Invece ad oggi, per di più nelle settimane in cui in certe città si festeggia l’orgoglio arcobaleno, la panchina è ancora completamente vandalizzata, ricoperta di scritte e bestialità di ogni tipo, bestemmie incluse.

Fare finta di nulla – prosegue Vitali – non è di certo sintomo di lucidità e serietà.

Chiedo dunque al Sindaco Isola se a lui ed al suo partito interessi veramente del mondo LGBT, oppure se semplicemente messaggi come panchine arcobaleno siano gesti di pura propaganda ideologica da utilizzare quando è più conveniente. Se infatti lo stesso Isola qualche giorno fa ha definito Faenza una città civile ed inclusiva, allora mi permetto di dare un consiglio; pulire immediatamente quella panchina da tutto, anche dal colore arcobaleno, e dare ai Faentini una nuova seduta.

Una seduta finalmente pulita all’insegna della civiltà, inclusiva per tutti e non solo per una minoranza.”