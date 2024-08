Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza e segretario regionale del movimento giovanile del PDF, interviene nel merito della richiesta dei cittadini della Frazione Santa Lucia di implementare il servizio di trasporto pubblico.

“Come Popolo della Famiglia – afferma Vitali – ci eravamo già espressi qualche settimana fa su questa vicenda, incitando l’amministrazione ad accontentare le sacrosante e ragionevoli richieste dei cittadini di Santa Lucia.

A seguito del dibattito avvenuto nell’ultima assise comunale, in cui l’assessore Ortolani ha dichiarato che non vi sono attualmente risorse economiche, rinnoviamo il nostro appello affinché i cittadini di Santa Lucia non vengano lasciati soli.

Ancora una volta il Partito Democratico – prosegue Vitali nella nota – che tanto decanta l’importanza del trasporto pubblico, si ritrova spiazzato dai fatti di un forese, quello Faentino, che soffre e non da poco di scarsi collegamenti con il suo centro città.

Individuare le risorse per offrire a tutti i cittadini lo stesso servizio – conclude Vitali – sia la missione dell’Assessore Ortolani. Inutile rivendicare finte anime ecologiste quando la realtà dei fatti dice l’esatto opposto. In questa battaglia siamo e saremo a fianco dei cittadini.”