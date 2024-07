Il Popolo della Famiglia commenta la notizia dell’aggressione tra extracomunitari della scorsa notte nella stazione a Ravenna e da una stoccata al Sindaco e candidato Governatore alla regione Emilia Romagna, Michele De Pascale.

Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia, attacca: “Gli episodi sempre più frequenti di risse tra bande di extracomunitari aumentano la rabbia dei cittadini ravennati. La percezione di insicurezza è divenuta una certezza ed un problema serio da affrontare.

Nel corso delle ultime settimane abbiamo visto di tutto: su tutti un immigrato con precedenti che ha provato a dare fuoco ad un distributore, una sparatoria contro una prostituta ed ora la stazione, divenuta zona franca in cui delinquere.”

“Non sorprende purtroppo – prosegue Alessandro Vitali, segretario regionale del movimento giovanile del PDF – che ad essere coinvolti in questi episodi siano le care risorse boldriniane, ovvero immigrati, spesso con precedenti, che vagano nelle nostre città come se fossero terra di nessuno.”

“Quello che è ancor più evidente – concludono De Carli e Vitali – è il legame tra immigrazione incontrollata e sicurezza. Temi strettamente connessi e che la sinistra e De Pascale hanno da sempre sottovalutato. Come Popolo della Famiglia sarà cruciale proporre per le elezioni regionali un piano di prevenzione e messa in sicurezza delle nostre città.”