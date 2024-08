Il Popolo della Famiglia torna a parlare di reddito di maternità e lo fa modulandolo alla Regione Emilia Romagna. Il partito pidieffino sarà infatti presente alle prossime elezioni elettorali in alleanza con la Lega.

Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia, afferma: “Il reddito di maternità rappresenta per il Popolo della Famiglia un pilastro programmatico. Confrontandoci con il candidato del centro destra Elena Ugolini, abbiamo avuto il piacere di constatate quanto sia cruciale il tema Famiglia nel programma del centro destra alle prossime elezioni regionali.

Come Popolo della Famiglia abbiamo quindi in programma una importante sfida: concretizzare il reddito di maternità in Regione Emilia Romagna.

Una iniziativa che porterebbe la nostra Regione a divenire una eccellenza nell’ambito del sostegno alla Famiglia ed alla natalità.”

Alessandro Vitali, segretario regionale del movimento giovanile del PDF, prosegue: “Il sostegno alle famiglie è cruciale: il costo della vita sempre più alto costringe i nuclei familiari, soprattutto quelli più giovani, ad enormi sacrifici economici. Poter disporre dell’aiuto delle istituzioni con un contributo mensile alle mamme che non lavorano, è un aiuto vitale per le famiglie. Metterlo in programma per le prossime elezioni regionali sarà la nostra sfida. Senza famiglia non c’è futuro.”