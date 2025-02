Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza, riporta all’attenzione pubblica la preoccupazione dei cittadini delle frazioni di Basiago e Pieve Corleto: “Dopo un fine anno che aveva visto diversi episodi di furti nelle abitazioni, ho ricevuto nuove e numerose segnalazioni di cittadini di Basiago e Pieve Corleto sempre in tema furti.

Nelle ultime due settimane molte case delle due frazioni sopracitate hanno ricevuto visite indesiderate, sia di giorno che di notte.

Si tratta dunque di un gruppo di malviventi che monitora le abitudini dei cittadini per poi intrufolarsi.

Una situazione che abbiamo segnalato a fine anno all’Assessore Massimo Bosi ed alle forze dell’ordine.

È evidente che ora serve una risposta in quanto i cittadini vivono quotidianamente nel terrore ogni qual volta si allontanano da casa.

Rinnoviamo la nostra richiesta come Popolo della Famiglia di intervenire ed ai cittadini di denunciare, in modo da poter avere sempre più elementi di aiuto alle forze dell’ordine per arginare questa pericolosa situazione.”