Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza, interviene con una nota sui lavori presso la cittadella dello sport alla Graziola: “Il ritardo dei lavori alla Cittadella dello sport sono preoccupanti. L’amministrazione ha da poco dato un aggiornamento circa la ripresa dei lavori e il cronoprogramma della ditta che si è aggiudicata l’appalto.

Come Popolo della Famiglia vogliamo segnalare tuttavia il forte timore che a differenza di quanto comunicato, si possa prolungare ulteriormente la durata dei lavori mettendo in seria difficoltà quelle che sono le tante società sportive che ad oggi si vedono costrette ad usufruire di spazi diversi, a proprio spese, per poter svolgere le proprie attività.

Constatando quanto i lavori stiano procedendo a rilento, sembra infatti assai difficile che entro il 2026 possano essere completate tutte le opere che, rispetto al piano iniziale, sono anche aumentate.

Ricordiamo l’importanza dello sport e di come i giovani possano avvicinarsi ad esso, sport che riveste un ruolo fondamentale, soprattutto nel dopo pandemia, per il benessere psicofisico dei nostri ragazzi.

Invitiamo dunque l’amministrazione a fare leva sulla ditta che si è aggiudicata l’appalto affinché i lavori possano essere conclusi senza andare a pagare penali che, nel caso, sarebbero tutte a carico del comune di Faenza.

Come noto infatti, i lavori sono coperti per buona parte dai fondi del PNRR, ma per eventuali ritardi sarà il comune di Faenza a farsi carico del completamento degli oneri.”