Il Popolo della Famiglia interviene con una nota sulla situazione segnalata da diversi cittadini al consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia Mirko De Carli: “Documentiamo la situazione di forte degrado del parchetto sito in Piazzale della Stazione Radio a Cervia, in Via Lesina, in piena zona industriale di Cervia.

Una situazione che va avanti da anni, in cui il parco viene preso di mira da incivili: tutti i giorni è un accumulo di lattine di birra, rifiuti di ogni genere.

Le immagini parlano chiaro. Ma non finisce qui. La zona di notte è spesso spiacevole protagonista di fenomeni di prostituzione, che si perpetuano da anni impuniti.

Chiediamo dunque alla amministrazione cervese di attenzionare la zona, e di provvedere alla pulizia dei tanti rifiuti ad oggi presenti.

La situazione così com’è ad oggi, non è accettabile.”