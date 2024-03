“Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza, interviene con una nota a supporto della permanenza dell’Ordine dei Frati presso la parrocchia di San Francesco: “Con grande preoccupazione – afferma Vitali – ci rivolgiamo al Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali della Provincia Italiana di Sant’Antonio di Padova (Nord-Italia), Fr. Roberto Brandinellia, al Vescovo, alla Diocesi ed all’Amministrazione per non consentire la dipartita dei Frati dalla Chiesa di San Francesco.

La non permanenza dei Frati si tradurrebbe in un incolmabile vuoto sociale in quartiere messo a dura prova dagli eventi alluvionali.

L’impatto sulla comunità è stato negli anni positivo e propositivo; non capiamo dunque il perché di questa decisione.

Come Popolo della Famiglia – prosegue Vitali – esprimiamo la nostra solidarietà alla cittadinanza coinvolta, appoggiando un pieno il tentativo di scuotere le coscienze delle autorità coinvolte e lavorare per un loro ripensamento.

Allo stesso modo ci rivolgiamo all’amministrazione, nella persona del Sindaco Isola, affinché – conclude Vitali – anche il Primo Cittadino possa lavorare in sinergia con i cittadini.

L’eventuale abbandono dei Frati dalla parrocchia di San Francesco aumenterebbe infatti quella che è la desertificazione di un quartiere già in grosse difficoltà.

Se sei trovano forze e risorse per celebrare la cultura Rom, si trovino le energie anche per i Faentini.”