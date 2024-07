Il Popolo della Famiglia torna a parlare dei disagi che stanno martoriando la linea ferroviaria che collega Faenza e Firenze. Mirko De Carli, Consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia e consigliere comunale a Riolo Terme, afferma: “Mi unisco all’appello dei 16 Sindaci che si sono rivolti all’assessore regionale ai trasporti; chiudere la linea ferroviaria faentina in agosto è una follia, sia per i pendolari che per i turisti. Condensare gli interventi di manutenzione su rotaia e su strada nel mese che gli italiani prediligono per le ferie significa dare una mazzata al turismo locale.”

Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia e segretario regionale del movimento giovanile del PDF, aggiunge: “È di settimana scorsa l’increscioso episodio che ha visto lasciare a piedi 15 bambini e 3 educatori dall’autobus sostitutivo del treno Faenza Marradi.

Pensare che per un mese, in agosto, con l’afflusso dei turisti, il collegamento sarà effettuato solo con il servizio bus non è confortante, visto e considerato l’attuale servizio.”

“Quello che sembra mancare – concludono De Carli e Vitali – è il buon senso. L’unica speranza è quella che, una volta terminati i lavori, i disagi su questa linea ferroviaria possano davvero diminuire. Perché altrimenti, oltre il danno, vi sarebbe la beffa.”