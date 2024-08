Alessandro Vitali, dirigente comunale del Popolo della Famiglia a Faenza, interviene con una nota circa il clima di incertezza che avvolge l’azienda faentina Costruzioni Apistiche Lega: “Come Popolo della Famiglia esprimiamo massima solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori di Costruzioni Apistiche Lega.

Una ditta storica per la realtà Faentina e non solo, che non merita un triste epilogo.

È dal 2017 che persistono difficoltà economiche, mai risolte: da cui la mobilitazione dei lavoratori che vedono dunque in serio pericolo il loro futuro occupazionale.

Oltre evidentemente a scelte poco oculate, occorre infine fare un doveroso ragionamento su alcune criticità che riguardano il settore.

Se infatti il clima di questi ultimi anni non aiuta e non favorisce gli apicoltori, con conseguente riduzione della produzione nostrana, è anche vero che stanno aumentando importazioni di miele straniero. In questo specifico caso si tratta molto spesso di prodotti scandenti; nel 2023 sono state infatti 356 le tonnellate di miele irregolare arrivato in Italia, venduto addirittura alle volte come italiano.

È quindi in crisi un intero comparto. E per risollevarlo occorrono misure a lungo periodo, prevedendo fondi per sostenere gli imprenditori in questa difficoltosa fase di transizione.”