“Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza, si esprime in merito all’ultimo dell’anno in Piazza del Popolo a Faenza: “In una cornice che doveva essere di festa, siamo rimasti stupiti dall’abbondanza dei botti nella centralissima Piazza del Popolo. Al brindisi per il nuovo anno, il Sindaco Isola non ha commentato i botti che flagellavano la piazza, esaltando altresì il lavoro della sua giunta nell’organizzazione degli eventi che animano Faenza.

Ebbene noi eravamo presenti quella sera ed avremmo preferito parole di condanna nei confronti di chi in pieno centro lanciava petardi. Non sono mancati tra la folla momenti di panico quando ad un certo punto i botti si facevano sempre più di forte intensità.

Si parla tanto di sensibilizzazione sul tema, poi quando ci si è di fronte, si preferisce fare finta di nulla per non attirare qualche antipatia. Non è di sicuro questo l’atteggiamento della classe dirigente!!”.”

