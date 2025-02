Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza, segnala lo stato di scarsa manutenzione e di deterioramento delle bici comunali: “Passeggiando per Faenza è facile imbattersi nelle aree destinate al deposito delle bici comunali, che rientrano nel progetto “C’entro in bici”.

“Ebbene segnaliamo lo stato di deterioramento in cui versano queste bici, dovute semplicemente al fatto che le stesse, stazionano all’aria aperta, in balia delle condizioni metereologiche.

Tra selle con la muffa, telai arrugginiti e manubri con parti che si stanno staccando, ci domandiamo seriamente se quello della mobilità sostenibile sia una reale intenzione della amministrazione oppure uno strumento di facile propaganda. Considerando inoltre che, come di recente segnalato, la situazione dei marciapiedi a Faenza è disastrosa.

La nostra osservazione non è da intendere come una mera critica fine a se stessa alla Giunta Isola ed occorre una seria riflessione a largo respiro su quelli che sono obiettivi e reali intenzioni anche delle disposizioni regionali in materia di mobilità sostenibile.

Ad oggi questi servizi sono erogati a spot ed in modo poco convincente ed è una grande occasione persa.

Auspichiamo dunque che questa nostra riflessione possa essere uno stimolo a migliore la situazione attuale.”