Alcuni residenti di Pieve Corleto segnalano disagi nella raccolta rifiuti, in particolare nella plastica, dopo la nevicata dei giorni scorsi

“Premetto che è comprensibile che nell’immediato vi siano disagi in queste situazioni: tuttavia, nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini, i bidoni della plastica non sono stati ancora svuotati” fa nuotare Alessandro Vitali.

“Gli operatori del centralino hanno fornito indicazioni che sarebbero arrivati, ma purtroppo non si sono mai visti.

I cittadini di Pieve Corleto stanno subendo un grave disagio a causa di questa situazione, che si protrae ormai da diversi giorni.

La raccolta dei rifiuti è un servizio fondamentale per la salute e la pulizia della comunità, e ci si aspetta che venga garantito con regolarità e efficienza”.

Secondo Alessandro Vitali: “Ancora una volta emergono tutti i limiti di una modalità di raccolta non a misura di cittadino. Ricordiamo infatti che a Pieve Corleto, come nel forese la raccolta della plastica avviene ogni 15 giorni e che quindi, un mancato ritiro, comporta problematiche logistiche e di igiene non di poco conto.

Visto e considerato le cifre che tale servizio impone ai cittadini, gradiremo essere rispettati e non essere considerati sempre come l’ultima ruota del carro”.