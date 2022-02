Cresce la Romagna del vino. A dirlo sono i sommelier di Ais nella guida Vitae 2022 che hanno assegnato le 4 Viti (punteggio massimo) ai vini al top nella produzione enologica. Le “eccellenze” sono salite a 31 (14 nell’edizione scorsa), anche favorite dal nuovo formato della guida che ha consentito di ampliare lo spazio a un numero maggiore di cantine recensite e schedate dai sommelier.

I 31 vini della Romagna con il punteggio massimo saranno premiati e potranno essere degustati a Riccione al Palazzo del Turismo sabato 5 marzo nel nuovo format lanciato da Ais Romagna, “Esperienze di Vitae”, in collaborazione con Ais Emilia e Marche. Di scena i migliori vini dei tre territori abbinati ai prodotti tipici della nostra regione.

Quello che emerge dalle 4 Viti in Romagna è un quadro di crescita qualitativa sempre maggiore il cui cuore è rappresentato dal Sangiovese “premiato” in particolare nelle sue menzioni territoriali (Mga), con alcune aree in evidenza: Predappio, Modigliana, Serra, Brisighella e Bertinoro. Continua inoltre la crescita dei bianchi confermata dalle 9 Albana premiate per lo più nella versione secco, così come i riconoscimenti singoli a Famoso, Trebbiano e Rebola.

“Vitae 2022 conferma il percorso di crescita qualitativa dei vini romagnoli in atto da anni – spiega Vitaliano Marchi coordinatore della guida per la Romagna – La parola d’ordine di quest’anno potrebbe essere ‘Territorialità’: è questa infatti la caratteristica che abbiamo voluto valorizzare. Il Sangiovese ha riconfermato la sua importanza in tutte le sue sottozone di produzione, con Predappio che ha fatto la parte del leone, con vini sempre più eleganti e di grande bevibilità, aderenti al territorio ma al tempo stesso con un pizzico di finezza in più rispetto a quello a cui eravamo abituati. Anche tutte le altre zone in ogni caso hanno ricevuto ampio apprezzamento e riconoscimenti. L’Albana oramai consolida il suo ruolo d’alfiere di eccellenza dei nostri bianchi, con prodotti che si riaffermano per la grande qualità e non temono confronti con altri vini italiani molto più blasonati, come dimostrano alcuni punteggi ricevuti. Senza poi dimenticare le eccellenze che coinvolgono trebbiano, rebola e famoso, vitigni sempre considerati ‘minori’, che alcuni produttori stanno gestendo con grande classe. Infine una citazione ad un’eccellenza particolare, un Vermouth bianco che ci ha stupito per complessità e piacevolezza, testimonianza a mio parere della grande volontà e slancio dei produttori romagnoli sempre alla ricerca di novità e sperimentazione”.

Queste le cantine della Romagna che hanno ottenuto le “quattro viti” suddivise per zone.

Umberto Cesari (Castel San Pietro), SOLO 2018

Branchini (Dozza), ROMAGNA ALBANA PASSITO D’OR LUCE 2014

Fattoria Monticino Rosso (Imola), ROMAGNA ALBANA SECCO CODRONCHIO 2019

Giovannini (Imola), ROMAGNA ALBANA SECCO 8000 2020

Tre Monti (Imola), ROMAGNA ALBANA SECCO VITALBA 2020 ROMAGNA ALBANA SECCO VIGNA ROCCA 2020

Ca’ di Sopra (Marzeno), REMEL 2018

Fattoria Zerbina (Marzeno), ROMAGNA ALBANA PASSITO ARROCCO 2019

Mutiliana (Modigliana), ROMAGNA SANGIOVESE MODIGLIANA TRAMAZO 2018

Fondo San Giuseppe (Brisighella), COLLI DI FAENZA TREBBIANO TERA 2020

Costa Archi (Castelbolognese), ROMAGNA SANGIOVESE SERRA IL BENEFICIO RISERVA 2017

Ferrucci (Castelbolognese), ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOMUS CAIA RISERVA 2018

Gallegati (Faenza), ROMAGNA SANGIOVESE BRISIGHELLA CORALLO ROSSO 2019

Cantina San Biagio Vecchio (Faenza), SABBIA GIALLA ALBANA 2019

Stefano Berti (Forlì), ROMAGNA SANGIOVESE PREDAPPIO CALISTO RISERVA 2018

Condé (Predappio), ROMAGNA SANGIOVESE PREDAPPIO RAGGIO BRUSA RISERVA 2018

Chiara Condello (Predappio), ROMAGNA SANGIOVESE PREDAPPIO LE LUCCIOLE RISERVA 2018

Fattoria Nicolucci (Predappio), ROMAGNA SANGIOVESE PREDAPPIO DI PREDAPPIO VIGNA DEL GENERALE RISERVA 2018

Noelia Ricci (Predappio), ROMAGNA SANGIOVESE PREDAPPIO IL SANGIOVESE 2020

Sadivino (Predappio), ROMAGNA SANGIOVESE PREDAPPIO MAESTROSO RISERVA 2017

Tenuta Piccolo Brunelli (Galeata), ROMAGNA SANGIOVESE PREDAPPIO CESCO 1938 2019

Drei Donà Tenuta La Palazza (Forlì), ROMAGNA SANGIOVESE PREDAPPIO NOTTURNO 2019

Calonga (Forlì), BARAVELLI VERMOUTH BIANCO 2020

Raffaella Bissoni (Bertinoro), ROMAGNA ALBANA PASSITO BISSONI 2018

Celli (Bertinoro), ROMAGNA ALBANA SECCO I CROPPI 2020

Fiorentini (Castrocaro), ROMAGNA ALBANA SECCO CLEONICE 2019

Giovanna Madonia (Bertinoro), ROMAGNA SANGIOVESE BERTINORO OMBROSO RISERVA 2018

Tenuta La Viola (Bertinoro), ROMAGNA SANGIOVESE BERTINORO P.HONORII RISERVA 2017

Tenuta Santa Lucia (Mercato Saraceno), FAMOUS 2020

Tenuta Casali (Mercato Saraceno), ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE SAN VICINIO QUARTOSOLE RISERVA 2018

Enio Ottaviani (San Clemente), COLLI DI RIMINI REBOLA 2020

Villa Venti (Roncofreddo), A 2020