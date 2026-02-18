La Pro Loco Faenza presenta il calendario ufficiale delle visite guidate per la stagione primaverile 2026. Il piano delle attività si articola attraverso itinerari tematici volti alla valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alle eccellenze artigianali e ai restauri conservativi.
Architettura Religiosa e Restauri
Il ciclo di appuntamenti ha inizio sabato 28 febbraio presso la Chiesa di Sant’Umiltà (via Pascoli), significativa testimonianza di barocchetto e rococò della metà del Settecento. Il programma prevede inoltre l’approfondimento di ulteriori siti di rilievo:
Complesso di San Biagio: architettura del primo Novecento (itinerario cicloturistico).
Residenza “Il Fontanone”: analisi delle opere d’arte moderna custodite nella cappella interna.
Oratorio di San Pietro in Vincoli: studio dell’opera di Gianbattista Campidori e delle soluzioni architettoniche adottate nei locali sopraelevati.
Itinerari Artistici e Tradizioni del Territorio
Nell’ambito delle collaborazioni territoriali, si segnala la visita alla mostra «Barocco: il teatro delle idee» presso i Musei San Domenico di Forlì. Per quanto concerne il patrimonio locale, l’attenzione si focalizza sulla tradizione del ferro battuto dell’Officina Matteucci, con un percorso dedicato alle realizzazioni di fine Ottocento e inizio Novecento collocate nel tessuto urbano.
Si evidenziano inoltre due modelli di valorizzazione museale integrata:
Mus.T (Museo del Territorio): installazioni e opere d’arte contemporanea inserite negli ambienti operativi di un Servizio Comunale in via Zanelli.
MaAB (Museo all’Aperto Angelo Biancini): percorso espositivo permanente tra luoghi pubblici e privati nel comune di Castel Bolognese.
Valorizzazione delle Dimore Storiche e del Paesaggio
Il calendario include l’accesso a proprietà private di alto valore storico-artistico, per le quali si ringraziano i rispettivi proprietari per la disponibilità:
Villa La Betta: raggiungibile in bicicletta tramite la viabilità rurale della parrocchia di San Biagio; visita al parco storico e alla fioritura dei mirabolani.
Villa Palermo: approfondimento storico dedicato alle memorie del secondo conflitto mondiale.
Villa Mengazza: in occasione di Musica nelle Aie, visita al parco e ai soffitti decorati.
Conclusione della Rassegna
Le attività si concluderanno nel mese di giugno con il ciclo “I giovedì del tramonto”. Gli appuntamenti, fissati in orario tardo-pomeridiano, saranno dedicati alla scoperta della cosiddetta “Faenza minore”: giardini privati, scorci insoliti e percorsi urbani meno noti.
Note Tecniche
Frequenza: Le visite si svolgeranno di sabato, con l’eccezione degli appuntamenti conclusivi di giugno.
Modalità: Alcuni percorsi sono previsti esclusivamente in bicicletta per garantire la sicurezza e la sostenibilità degli spostamenti.