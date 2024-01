Nell’ambito della visita pastorale alla Parrocchia di Russi in corso fino al 27 gennaio, ieri il Vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana S.E. Mons. Mario Toso ha portato il suo saluto alle istituzioni cittadine riunite in Consiglio comunale.

L’incontro si è svolto al termine di una giornata dedicata al sistema produttivo locale, con visita ad alcune realtà produttive del territorio e con un approfondimento, presso l’azienda Kverneland Group, sulla situazione attuale e sulle prospettive dell’economia e del lavoro, a cui hanno preso parte anche la Sindaca Valentina Palli, i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori.

Le parole del Vescovo

«Il lavoro che fate e l’impegno che mostrate è ammirevole – ha esordito il Vescovo rivolgendosi a tutto il Consiglio comunale -. Anche nel periodo dell’alluvione siete stati messi a dura prova come altre realtà. In queste situazioni si riscoprono i valori che ci salvano e che permettono di affrontare i problemi senza lamentarci. Pio XII diceva: “Non lamento, ma azione”, per esortare i cattolici a non perdersi in chiacchiere e ad agire. C’è bisogno di una solidarietà virtuosa e di lungo respiro – perché in certe zone ci vorranno anni per riparare i danni – una solidarietà che coinvolga anche le nuove generazioni: durante l’alluvione i nostri giovani sono stati meravigliosi, ammirevoli, nel desiderio di aiutare quelli che avevano bisogno. La fraternità, come dice Papa Francesco a credenti e non credenti, deve essere “principio architettonico della politica”, per realizzare anche una società di pace. Oggi abbiamo popoli cristiani in guerra tra di loro e questo per me è la contro-testimonianza massima. Non basta dire: “Noi preghiamo il Signore affinché non ci siano guerre”, ma dobbiamo darci da fare, perché noi che crediamo di avere un unico padre ci comportiamo da fratelli. Vi auguro un prosieguo molto ricco di iniziative e di grande vicinanza alla popolazione, soprattutto alle persone fragili e sole, come avete già dimostrato, e questo in definitiva testimonia la caratura e la qualità di una Giunta».

«Questa visita pastorale – ha affermato la Sindaca Valentina Palli, ringraziando il Vescovo a nome di tutto il Consiglio comunale e della Giunta – è espressione della sua vicinanza alla nostra comunità. In questi giorni ha avuto modo di incontrare le imprese di Russi, il mondo della scuola, ha visitato i nostri anziani nella casa di riposo, dando un grande contributo. Soprattutto, ha ascoltato davvero la nostra comunità e noi siamo molto orgogliosi di poterla accogliere oggi qui in Consiglio comunale».