Questa mattina la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Emilia-Romagna Rosaria Tassinari ha visitato l’Ospedale di Ravenna, accompagnata dal capogruppo in Consiglio comunale Alberto Ancarani, dal segretario cittadino Nicola Tritto, da Bruno Fantinelli e da Donatella Donati.

Il sopralluogo ha interessato il CAU (Centro di Assistenza Urgenza), il reparto di Chirurgia generale diretto dal professor Ugolini e la Radiologia.

“Il CAU di Ravenna, attivato nel dicembre 2023, ha registrato in meno di due anni oltre 42mila accessi – ha spiegato Tassinari –. Anche oggi abbiamo riscontrato un’affluenza significativa. Il Pronto soccorso, recentemente rinnovato, svolge una funzione che va oltre l’urgenza sanitaria: accoglie tutti i pazienti e spesso viene utilizzato come area di degenza temporanea quando in ospedale non ci sono posti letto disponibili. A volte, persino come punto di riferimento sociale per chi non ha alternative, dalle persone fragili che non hanno il condizionatore in casa a chi cerca un luogo sicuro e accogliente”.

Tassinari ha poi sottolineato un’altra criticità che riguarda l’intera AUSL Romagna:

“Il vero nodo resta quello delle liste di attesa, che rappresentano un ostacolo pesante per i cittadini. Ci aspettiamo che la Regione intervenga con decisione, soprattutto dopo aver scelto di aumentare i ticket: non è accettabile che i pazienti paghino di più e continuino a dover aspettare mesi per una visita o un esame”.

Un passaggio di rilievo è stato dedicato alla Chirurgia generale, fiore all’occhiello dell’ospedale ravennate: “Il reparto diretto dal professor Ugolini rappresenta un’eccellenza a livello nazionale, soprattutto nella chirurgia del tratto intestinale. È stato recentemente riammodernato anche grazie al contributo di privati. Non a caso, in occasione della visita dei reali d’Inghilterra, era stato individuato come area di riferimento in caso di necessità”.

Grande attenzione è stata riservata anche alla Radiologia, che ha beneficiato di ingenti investimenti del PNRR: “Qui arriverà a breve la nuova risonanza magnetica a tre Tesla – ha sottolineato Tassinari –. Si tratta di una strumentazione innovativa che rafforzerà ulteriormente un reparto già dotato di macchinari modernissimi”.

Restano però le criticità legate al personale, soprattutto nei reparti di prima accoglienza:

“Come in molte altre realtà, anche a Ravenna si avverte la carenza di medici e infermieri al Pronto soccorso. In passato si è dovuto ricorrere ai pensionati e, in alcuni casi, a ordini di servizio per spostare i professionisti dai reparti contigui. È chiaro che occorre investire e rafforzare questi settori cruciali per la salute dei cittadini”.

La visita rientra nel percorso estivo di Forza Italia Emilia-Romagna:

“Il nostro impegno – ha concluso Tassinari – è quello di non fermarci mai. Le visite agli ospedali e ai territori servono per conoscere da vicino i bisogni reali e per portare poi, in Parlamento e al Governo, proposte concrete che migliorino la vita dei cittadini”.