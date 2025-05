“Nel programma di incontri di Asppi con i candidati a sindaco di Ravenna, ieri una delegazione di Asppi ha incontrato Nicola Grandi nella propria sede di viale Galilei. Il dibattito ha esaminato i diversi problemi che attualmente riguardano l’abitare: eccessivo consumo di territorio, contratti concordati da rinnovare, affitti brevi e alloggi per studenti. Grandi ha assicurato interessamento sulla qualità dell’abitare: dal punto di vista del degrado e anche della sicurezza. Per il candidato di FdI importante rivalutare e portare ad efficientamento i trasporti e da affrontare la possibilità di ampliare le comunità energetiche, oggi possibili anche per alloggi non contigui. Sull’argomento, come su altri, Grandi ha assicurato interessamento e vicinanza alle posizioni del Sindacato dei Piccoli Proprietari Immobiliari.”