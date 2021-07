Proseguono gli appuntamenti serali organizzati dalla Pro Loco di Faenza in occasione dei Martedì d’estate con la visita guidata alla Residenza Municipale e alle sue sale di rappresentanza.

La visita al palazzo comunale di Faenza si caratterizza come un condensato di storia civile e artistica della città nei secoli. Il Palazzo sin dal XIII secolo rappresenta la sede principale del governo della comunità, dapprima come luogo di rappresentanza della magistratura Capitano del popolo, poi residenza dei Manfredi ed infine sede del governo pontificio. Nel susseguirsi delle varie vicende storiche, politiche e culturali scopriremo le testimonianze artistiche che ci restituiscono e ci affidano oggi questo monumento come un prezioso scrigno di eventi, personaggi e bellezze artistiche medievali, rinascimentali e soprattutto settecentesche.

È richiesto un contributo destinato a fini culturali di 3 euro.

Ritrovo: a piedi presso Pro Loco, Voltone della Molinella

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni:

PRO LOCO FAENZA Voltone Molinella 2 – tel. 0546 25231