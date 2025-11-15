Visita guidata al mosaico di Porta Adriana con l’artista Nicola Montalbini

Visita guidata al mosaico di Porta Adriana insieme all’autore Nicola Montalbini. In tanti hanno voluto partecipare oggi all’evento organizzato in occasione della Biennale del Mosaico Contemporaneo. Montalbini ha accompagnato i visitatori, rivelando alcune curiosità che hanno contraddistinto la progettazione e l’esecuzione di “Il Pavimento”. L’opera site specific è stata realizzata in collaborazione con Gruppo Mosaicisti Ravenna di Marco Santi, l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, gli studenti e le studentesse dell’Accademia Roberta Casadei, Francesca Fantoni, Lorenzo Baruzzi, Chiara Cappucci, Yinzhuoran Cheng, Martina Di Mattia, Mattia Farinelli, Chiara Ferraresi, Xia Lingjie, Hernan Lombardo, Marica Zanga, organizzato da marte, a cura di Eleonora Savorelli e Daniele Torcellini.

L’iniziativa verrà riproposta i prossimi 13 dicembre e 10 gennaio. L’opera resterà esposta fino al 18 gennaio.